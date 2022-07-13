AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, transferde geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. İzmir ekibi son olarak 18 yaşındaki smaçör Selman Ateş'i kadrosuna kattı. Ankara TVF Lisesi'nde forma giyen 1.96 boyundaki Selman yeni sezonda Altekma'nın başarısı için mücadele edecek.

CEV U17, U18, U19 ve U20 Avrupa Şampiyonaları'nda ay-yıldızlı formayı giyen genç oyuncu, 345 cm smaç ve 342 cm blok yüksekliğine sahip. Haziran ayında Brezilya'da düzenlenen Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda TVF Lisesi formasını giyen Selman Ateş, takımıyla namağlup şampiyon olarak ülkemize büyük gurur yaşattı.

DHA