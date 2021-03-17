İzmir ekibinde 8 kişinin daha test sonuçlarının pozitif çıktığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Pozitif vaka sayımız 12'ye yükselmiştir. Oyuncularımız ve teknik ekibimizin tedavi ve karantina süreçleri başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Play-Off 7-8'incilik etabında İnegöl Belediyespor'la eşleşen Altekma, 10 gün sonra oynanacak bu müsabakaya oyuncularını yetiştirmeyi planlıyor.

İZMİR, (DHA)



