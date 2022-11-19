AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 3 maçında Develi Belediyespor (D) ve Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 3-0, Türşad'a (D) ise 3-2 mağlup olarak düşüşe geçen Altekma, yarın evinde lider Halkbank'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 9'uncu hafta mücadelesi saat 17.30'da başlayacak. Oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 6 mağlubiyet alarak 8 puan toplayan 12'nci sıradaki Altekma, 8'de 8 yapan 23 puanlı Halkbank'ın namağlup unvanını sona erdirmeyi hedefliyor.