Altekma - Ziraat Bankkart maç sonucu: 0-3

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği Simya Metal 7'nci TSYD Voleybol Turnuvası'nın açılış maçında Altekma, son Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart'a 3-0 mağlup oldu. Ziraat Bankkart, çekişmeli geçen setlerde Altekma'ya 26-24, 26-24 ve 25-16'lık skorlarla üstünlük sağladı. Tek devreli lig usulüne göre düzenlenen turnuvada yarın 14.00'te Altekma-Arkasspor, 17.00'de Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Arzu Uzatöz (xx), Eyüpcan Kayışoğlu (xx)

ALTEKMA: Buculjevic (xx), Weber (xx), Cafer (xx), Furkan (xx), Hamacher (xx), Emre (xx), Mehmet (x), Hüseyin (x), Enes (x), Halil (x), Kerem (x), Altay (x), Khani (x)

ZİRAAT BANKKART: Atanasov (xxx), Ter Maat (xxx), Bedirhan (xxx), Arslan (xxx), Tuinstra (xxx), Samet (xxx), Berkay (xx), Murat (xx), Muhammet (xx), Halil (xx), Alp (xx), Ahmet (xx), Aykut (xx)

SETLER: 24-26, 24-26, 15-25

SÜRE: 83 dakika (29, 29, 25)

DHA