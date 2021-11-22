Altekma-Tokat Belediye Plevne maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi 9. hafta mücadelesinde Altekma, İzmir’de ağırladığı Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı. Maça hızlı başlayan Altekma ilk iki seti 25-20 ve 25-19 alarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü seti öne götüren konuk Tokat ekibi önünde son bölümde üst üste sayılarla önce rakibini yakalayan ardından öne geçen Altekma 25-22 ile maçtan 3-0 galip ayrıldı.

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Gani Arslan

ALTEKMA: Cafer Kirkit (xxx), Ertuğrul Gazi Metin (xxx), Maksim Buculjevic (xx), Hugo Hamacher (xxx), Yunus Emre Tayaz (xxx), Oğuzhan Tarakçı (xx), Mehmet Özbek (xx), Hüseyin Şahin (xx), Ömer Furkan Dur (xxx), Halil Dolaşık (xx), Amir Garkoroudi (xx), Enes Atlı (xx)

TOKAT BELEDİYE PLEVNE: Arda Bostan (xx), Alisson (x), Atakan Topal (xx), Teppan (xx), Mehmet Hacıoğlu (x), Fatih Cihan (x), Semih Çelik (xx), Ali İhsan Heper (x), Mustafa Cervatoğlu (xx), Rıfat Kantarcıoğlu (x), Hacı Şahin (x)

SETLER: 25-20, 25-19, 25-22

SÜRE: 89 dakika (28, 30, 31)