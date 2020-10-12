Altekma, son 3 maçında puan yüzü göremedi

AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki tarihinin ilk sezonuna iyi bir başlangıç yapan Altekma, son haftalarda düşüşe geçti. Sezonun ilk 4 haftasında Haliliye Belediye'yi 3-1 (D), Galatasaray HDI Sigorta (D) ve Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yenip, sadece Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-2 mağlup olarak 8 puan toplayan İzmir temsilcisi, son 3 maçında puan yüzü göremedi.

Lacivert-beyazlılar, bu periyotta Afyon Belediye Yüntaş'a 3-1 (D), Ziraat Bankası (D) ve son olarak Spor Toto'ya 3-0'lık skorlarla boyun eğerek 9'uncu sıraya geriledi. Altekma, çarşamba günü evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında çıkış arayacak.