Altekma-İnegöl Belediyespor maç sonucu: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi 10’uncu hafta mücadelesinde Altekma, İzmir’de konuk ettiği İnegöl Belediyespor’u 3-1 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi’nde oynanan müsabakanın setleri 25-20, 22-25, 25-18 ve 25-22’lik skorlarla sona erdi. İzmir temsilcisi üst üste 4 mağlubiyet aldıktan sonra bu galibiyetle moral buldu.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Pınar Elma (xx)

ALTEKMA: Buculjevic (xxx), Hamacher (xxx), Ahmet (xxx), Oğuzhan (xxx), Mehmet Hacıoğlu (xxx), Yunus Emre (xxx), Mehmet Özbek (xxx), Hüseyin (xx), Berkant (xx)

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Bahov (xx), Ahmet Arslan (xx), Ekrem Caner (xx), Uriarte (xx), Bertuğ (xx), Gjorgiev (xx), Caner (xx), Umut (x), Ahmet Emre (x), Ali (x), Ahmet Can (x)

SETLER: 25-20, 22-25, 25-18, 25-22

SÜRE: 119 dakika (28, 31, 27, 33)