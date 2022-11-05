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Altekma-Hatay Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Altekma, 7'nci hafta mücadelesinde evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

05 Kasım 2022, Cumartesi 19:16 Son Güncelleme:
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Altekma-Hatay Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Altekma, 7'nci hafta mücadelesinde evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 24-26, 25-27 ve 21-25'lik skorlarla sona erdi.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Serhat Semiz

ALTEKMA: Saar, Emin, Muzaffer, Tatarov, Gazi, Bezerra, Mehmet, Hüseyin, Altay

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Berkan, Bucko, Fatih Eren, Miskevich, Cafer, Furkan, Batuhan, Çağatay, Burhan, Boğaçhan

SETLER: 24-26, 25-27, 21-25

SÜRE: 91 dakika (29, 33, 29)

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