Altekma-Halkbank maç sonucu: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9'uncu hafta mücadelesinde Altekma, evinde lider Halkbank'a 3-0 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setler 17-25, 14-25, 11-25'lik skorla sona erdi. Bu sonuçla Halkbank 26 puana ulaşıp zirvedeki yerini korurken, Altekma 8 puanda kaldı.
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Serhat Semiz
ALTEKMA: Saar, Kerem, Muzaffer, Tatarov, Ertuğrul Gazi, Bezerra, Mehmet, Hüseyin, Altay, Emir
HALKBANK: Doğukan, Ma'a, Bruno, Yunus Emre, Abdel, Yiğit, Deniz, Volkan, Mustafa, Serhat
SETLER: 17-25, 14-25, 11-25
SÜRE: 67 dakika (23, 24, 20)