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Altekma-Halkbank maç sonucu: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9'uncu hafta mücadelesinde Altekma, evinde lider Halkbank'a 3-0 mağlup oldu.

20 Kasım 2022, Pazar 19:01 Son Güncelleme:
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Altekma-Halkbank maç sonucu: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9'uncu hafta mücadelesinde Altekma, evinde lider Halkbank'a 3-0 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setler 17-25, 14-25, 11-25'lik skorla sona erdi. Bu sonuçla Halkbank 26 puana ulaşıp zirvedeki yerini korurken, Altekma 8 puanda kaldı.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Serhat Semiz

ALTEKMA: Saar, Kerem, Muzaffer, Tatarov, Ertuğrul Gazi, Bezerra, Mehmet, Hüseyin, Altay, Emir

HALKBANK: Doğukan, Ma'a, Bruno, Yunus Emre, Abdel, Yiğit, Deniz, Volkan, Mustafa, Serhat

SETLER: 17-25, 14-25, 11-25

SÜRE: 67 dakika (23, 24, 20)

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