Axa Sigorta Efeler Ligi'nde ilk yarının son 2 maçında Galatasaray HDI Sigorta ve Ziraat Bankkart'ı (D) mağlup ederek alkış toplayan Altekma, ikinci devrenin ilk haftasında yarın Bursa Büyükeşehir Belediyespor'a konuk olacak.
Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Ligde 15 puanla 11'inci sırada yer alan İzmir ekibi, 17 puanla 9'uncu basamakta yer alan rakibini yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Altekma ilk yarıda evinde aldığı 3-0'lık yenilginin rövanşını da almak istiyor.
İZMİR, (DHA)