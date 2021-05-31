Geçen sezon Allianz Powervolley Milano ile Challenge Cup şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki Weber'in takıma büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "Maksim Bujulcevic, Hugo Hamacher’den sonra 3'üncü yabancı oyuncu hakkımızı Brezilyalı Luan Weber'den yana kullandık. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Geçen sezon olduğu gibi yine ses getiren bir ekip olma yolunda ilerliyoruz" dedi.

2.02 boyundaki Brezilyalı voleybolcu 3.39 metre smaç, 3.15 metre blok yüksekliğine ulaşıyor.