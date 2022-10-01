Altekma - Arkas Spor: 2-3
AXA Sigorta Efeler Ligi ilk hafta mücadelesinde Arkas Spor, İzmir derbisinde karşı karşıya geldiği Altekma'yı 3-2 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-23, 15-25, 25-23, 23-25 ve 9-15'lik skorlarla sona erdi
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Arzu Azatoöz, Serhat Semiz
ALTEKMA: Saar, Gazi, Emir, Tatarov, Emin, Muzaffer, Mehmet, Hüseyin, Umut, Altay
ARKAS SPOR: Burutay, Mustafa, Efe, Mirza, McDonnel, Ulaş, Ahmet, Caner, Bertuğ, Enes, Enis
SETLER: 25-23, 15-25, 25-23, 23-25, 9-15
SÜRE: 128 dakika (32, 22, 28, 30, 16)
DHA