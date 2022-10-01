MENÜ

Altekma - Arkas Spor: 2-3

AXA Sigorta Efeler Ligi ilk hafta mücadelesinde Arkas Spor, İzmir derbisinde karşı karşıya geldiği Altekma'yı 3-2 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-23, 15-25, 25-23, 23-25 ve 9-15'lik skorlarla sona erdi

01 Ekim 2022, Cumartesi 18:43 Son Güncelleme:
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Altekma - Arkas Spor: 2-3

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Arzu Azatoöz, Serhat Semiz

ALTEKMA: Saar, Gazi, Emir, Tatarov, Emin, Muzaffer, Mehmet, Hüseyin, Umut, Altay

ARKAS SPOR: Burutay, Mustafa, Efe, Mirza, McDonnel, Ulaş, Ahmet, Caner, Bertuğ, Enes, Enis

SETLER: 25-23, 15-25, 25-23, 23-25, 9-15

SÜRE: 128 dakika (32, 22, 28, 30, 16)

DHA

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