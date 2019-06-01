Geçen sezon Galatasaray tarafından izlenen 21 yaşındaki savunma oyuncusuyla şimdi de Trabzonspor'un ilgilendiği öğrenildi. Karadeniz ekibinin sezonun bitmesiyle birlikte Ulaş'ın transferi konusunda nabız yoklamaya başladığı ifade edilirken, yönetim resmi bir teklif gelmesi halinde genç defans oyuncusu için bonservis ücreti belirleyecek.

Altay altyapısında yetişen stoper Ulaş Çetin, siyah-beyazlı formayla geçen sezon 1'inci Lig'de 14 maçta görev aldı. Son 11 haftada ilk 11'in değişmez isimleri arasına giren savunma oyuncusu başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

DHA

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