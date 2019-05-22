Altaylı Ulaş, devlerin radarında

Ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla formayı kapan ve başarılı bir performans sergileyen Altay’ın 21 yaşındaki stoperi Ulaş Zengin, Spor Toto Süper Lig ekipleri tarafından takip ediliyor. Başarılı stoperi başta Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere Konyaspor, Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor’un da takip ettiği öğrenildi. Şu anda takım çalıştırmayan Rıza Çalımbay’ın da genç stoperi birkaç kez canlı gözle izlediği ve olumlu not verdiği belirtilirken, genç oyuncu için bu kulüplerin siyah-beyazlıların kapısını çalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Altay altyapısından yetişen Ulaş’ın kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kongre haftaya kaldı

Öte yandan mevcut başkan Özgür Ekmekçioğlu’nun tek aday olarak girdiği olağan genel kurulun ilk oturumunda yeterli çoğunluk sağlanamadı. Atatürk Stadı’nın altındaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İzmir Şubesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kongre haftaya Salı günü tekrar yapılacak. Seçime tek aday olarak Özgür Ekmekçioğlu, 3. kez Altay’ın başkanlık koltuğuna oturacak.

İHA