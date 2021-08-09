Altaylı taraftarlar dün siyah-beyazlı takımın antrenmanını ziyaret ederek futbolculara moral verdi. Söyledikleri marşlarla oyuncuları motive eden siyah-beyazlılar, yaktıkları meşalelerle renkli görüntüler oluşturdu. Teknik direktör Mustafa Denizli'ye sevgi gösterisinde bulunan Altaylılar, "Altay'ın çocuğu Büyük Mustafa. Her zaman her yerde en büyük Altay" şeklinde tempo tuttu.

KOMBİNEDE İNDİRİM İSTEĞİ

Taraftarların kombine fiyatlarında indirime gidilmesini istediği Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Açık tribün ve kale arkasını açıklamadık. Merak etmeyin beraber olacağız. 3'üncü Lig'den beri hep beraberdik. Bugün gelmedim 5 yıldır buradayım. Hep destek bekliyoruz" dedi.

Altay'da VIP kombine fiyatı 10 bin TL, numaralı tribün ise 5 bin TL olarak açıklandı. (DHA)