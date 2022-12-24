Altaylı oyunculardan görülmemiş protesto! Maçı bıraktılar

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Tuzlaspor, Altay'ı konuk etti. Karşılaşmanın 90+5. dakikasında sahalarımızda nadir görülen protesto yaşandı.

Maça hızlı başlayan konuk ekip 4. dakikada Ceyhun Gülselam ve 10'da Marco Paixao'nun golleriyle öne geçti: 0-2. İstanbul ekibi, 12'de Bilal Başacıkoğlu ve 32'de Adeniyi'nin golleriyle skora denge getirmeyi başardı. 63'te yine sahne alan Adeniyi'nin golüyle Tuzlaspor geri dönüşe imza attı: 3-2.

YAHAYA'NIN GOLÜ ALTAYLI OYUNCULARI İSYAN ETTİRDİ

90+1'de ev sahibi ekibin golünden sonra Altaylı oyuncular isyan etti. Siyah-beyazlı oyuncu orta sahada sakatlanıp yerde yatarken, Bilal Başacıkoğlu topu Yahaya'ya aktardı. Yahaya rakiplerini ekarte ettikten sonra topu filelerle buluşturdu. Altaylı oyuncular golün ardından hakem rakip oyunculara hem hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'a tepki gösterdi.

KAPTAN İBRAHİM'DEN ALKIŞLI PROTESTO

Kaptan İbrahim Öztürk, takım arkadaşı yerde yatarken oyunu durdurmayan ve gol pasını veren Bilal Başacıkoğlu'nu alkışlayıp protesto etti. Golden sonra Altaylı oyuncular sahada hareketsiz durup hakem Taşkınsoy'un maçı bitirmesini bekledi. Ev sahibi ekibinin oyuncularının da son dakikalarda sahada durması dikkat çekti.

SİNAN KALOĞLU'NDAN TEPKİ: CENTİLMENCE DAVRANMADILAR

İzmir ekibinin teknik direktörü Sinan Kaloğlu, 90 dakikanın ardından rakip takımın oyuncularına tepki gösterdi. Kaloğlu şöyle konuştu: "Öncelikle Tuzlaspor’u tebrik ediyoruz. Son attıkları golde takım oyuncularımız topu bırakmışlardı; centilmence davranmadılar. Hakem arkadaşımız genç bir arkadaşımız, tecrübe kazanması lazım. Maça gelecek olursak, 2-0 öne geçtik, bu ligin en iyi defans yapan takımlarından biriyiz. Bize yakışmayan goller yedik. Bir panik havası vardı."

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sağ taraftan Özgür’ün kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Ceyhun Gülselam kafayla topu filelere gönderdi. 0-1

8. dakikada ceza sahası içinde Özgür Özkaya, Mata’nın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy penaltı noktasını gösterdi.

10. dakikada penaltı atışını kullanan Marco Paixao, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 0-2

12. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Bilal Başacıkoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden top filelerle buluştu. 1-2

21. dakikada uzun topu kontrol eden Mata, ceza sahasında sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Ozan soluna yatarak gole izin vermedi.

32. dakikada sol kanatta topla buluşan Mata, ceza sahası içinde son çizgiye inerek pasını Adeniyi’ye aktardı. Adeniyi’nin bekletmeden yaptığı vuruşta top filelere gitti. 2-2

45+3. dakikada Bilal rakiplerini geçerek ceza yayı üzerinden pasını Mata’ya aktardı. Ceza sahası içi sağ çaprazdan Mata’nın şutunda, Efe Sarıkaya kaleye giden topu yatarak çizgiden çıkardı.

63. dakikada sol köşeden paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Bilal Başacıkoğlu’nun sert ortasında kafayı vuran Adeniyi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

90+1. dakikada orta yuvarlakta topla buluşan Bilal, sağından koşu yapan Yahaya’ya meşin yuvarlağı aktardı. Hızla ceza sahasına giren Yahaya, rakiplerini geçerek kaleyi karşısına aldı ve vuruşunda topu filelerle buluşturdu. 4-2

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Murat Temel xx, Hasan Hüseyin Tetik xx

Tuzlaspor: Emre Koyuncu xx, Ogün Bayrak xx, İsmail Konuk xx, Sadi Karaduman xx, Mehmet Coşkun xx, Rotman xx, Erol Akdağ xx, Kone xx (Yahaya dk. 46 xxx), Adeniyi xxx, Bilal Başacıkoğlu xxx, Mata xxx (İbrahim Has dk. 84 ?)

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Philipp Angeler, Erdinç Altıntaş, Emirhan Tak, Olatunbosun, Kerem Korkmaz, Muhammed Demirci, Mustafa Emre Can

Teknik Sorumlu: Andaç Gürkan Kocabıyık

Altay: Ozan Evrim Özenç xx, İbrahim Öztürk xx, Björkander xx, Efe Sarıkaya xx, Özgür Özkaya xx (Sefa Özdemir dk. 78 xx), Ceyhun Gülselam xx, Zeki Yıldırım xx (Arda Gezer dk. 43 x, Enes Yetkin dk. 65 xx), Mehmet Gündüz x, Kutay Yokuşlu x (Deniz Kadah dk. 65 x), Tolga Ünlü x, Marco Paixao xx

Yedekler: Mustafa Çalışkan, Murat Uluç, Onur Efe, Erdem Özcan, Tugay Gündem, Caner Baycan

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Ceyhun Gülselam (dk. 4), Marco Paixao (dk. 10 pen.) (Altay), Bilal Başacıkoğlu (dk. 12), Adeniyi (dk. 32 ve 63) Yahaya (dk. 90+1) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Björkander, Deniz Kadah (Altay), Rotman (Tuzlaspor)



