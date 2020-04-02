Altaylı minikler dijital antrenmanla form tutuyor

İlk video antrenman programı, siyah beyazlı kulübün futbol okulları resmi sosyal medya hesabından yayınlandı. Haftanın 3 günü yayınlanacak derslerin ilkinin ardından Altay Altyapı Direktörü Mahmut Gözüaçık, öğrenciler ve velilere koronavirüsünden dolayı evde kalınan şu günlerde minik Altaylıların çalışmalarını aksatmaması için neler yapmaları gerektiği detaylı bir şekilde anlattı.

Türkiye ve tüm dünyanın şu anda zorlu bir süreçten geçildiğini kaydeden Gözüaçık, "Büyük bir salgın niteliğindeki koronavirüsü nedeniyle zor bir dönemden geçmekteyiz. Biz Altay Futbol Okulları ailesi olarak, bu zorlu günlerde yanınızda olmak istiyoruz. Sizleri de ailemizin fertleri olarak görüyoruz ve destek olmak istiyoruz. Bilindiği üzere uzmanlar, düzenli fiziksel aktivitenin, dengeli beslenmenin ve uyku düzeninin önemine vurgu yapmaktadırlar. Altay Futbol Okulları olarak öncelikli görevimiz, sağlıklı bireyler olarak hayatınızı sürdürmenize katkı sağlamak ve bunun için de uzaktan da olsa sizlere sporu ulaştırmak" dedi.

DHA