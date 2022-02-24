Altaylı kaleci Mateusz Lis kurtarışta zirvede

Oyuncuların istatistiksel verilerinin paylaşıldığı bir internet sitesi tarafından yapılan incelemede zirvede yer alan Lis'in ardından 99 kurtarış yapan Vavacars Fatih Karagümrük'ün İtalyan kalecisi Emiliano Viviano ikinci, 91 top çıkaran Trabzonspor 'un milli kalecisi ise Uğurcan Çakır ise üçüncü sırayı alıyor.

Mateusz Lis ceza sahası içinden yapılan vuruşlarda 70 kurtarışla yine ilk sırayı alırken, 2 penaltı kurtararak bu anlamda 3'üncü basamakta yer alıyor. Maç başına 1.5 gol yeme ortalamasıyla oynamasına rağmen yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutmaya çalışan 24 yaşındaki eldiven gol yemeden maç tamamlama sıralamasında 14'üncü basamakta. Altay'la sezon başında 4 yıllık sözleşme imzalayan 1.92 boyundaki file bekçisine ara transfer döneminde Galatasaray talip olmuş, ancak iki kulüp arasında anlaşma sağlanamamıştı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)