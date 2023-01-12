Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, Radyospor'a konuk oldu. Kaloğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Sinan Kaloğlu'ndan Efe Sarıkaya açıklaması

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, son dönemde sergilediği performansıyla dikkat çeken genç futbolcusu Efe Sarıkaya hakkında konuştu. Sarıkaya'yı ilk kez kendisinin oynattığını ifade eden teknik adam, 17 yaşındaki oyuncusunu Avrupa ve Süper Lig devlerinin istediğini belirtti.





"En genç yaşta Süper Lig'de oynayan futbolcu oldu"

Genç oyuncusu hakkında konuşan Sinan Kaloğlu, "Efe Sarıkaya'yı ilk kez ben oynattım. Geçen sezon Süper Lig'de ilk forma şansını verdiğimde 16 yaşındaydı. Türk futbol tarihinde en genç yaşta Süper Lig'de oynayan futbolcu oldu" dedi.

"Beni hiç utandırmadı"

Sözlerine devam eden Sinan Kaloğlu, "Kendisine çok inanıyor ve güveniyorum. O bölgede çok tecrübeli oyuncularımız olmasına rağmen onu hep oynattım. O da beni hiç utandırmadı" ifadelerini kullandı.

"Atletico Madrid ve Manchester City onu istiyor"

Efe Sarıkaya'ya taliplerin olduğunu söyleyen Kaloğlu, "Milli takım antrenörleriyle de istişare yaptım. 17 yaşında olmasına rağmen 19 yaş altı takımında oynuyor. Çok istikrarlı bir gidişatı var. Atletico Madrid ve Manchester City onu istiyor" açıklamasını yaptı.

"Türkiye'den de isteyenler var"

Avrupa'nın yanı sıra Spor Toto Süper Lig ekiplerinden de ilginin olduğunu kaydeden Sinan Kaloğlu, "Türkiye'den de isteyenler var. Başkanımız ve sportif direktörümüz bu konuda gereken görüşmeleri yapıyorlar. Biz de merak ediyoruz nasıl bir sonuç çıkacağını" diye konuştu.





" Fenerbahçe ve galatasaray" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Galatasaray ilgileniyor"

Sözlerine devam eden teknik adam, "Atletico ve Manchester City başkanımızla konuştu. Biz 3'lü savunma oynuyoruz. Solda oynuyor hem sol stoper hem de sol bek olarak... Fiziği de çok iyi. Fenerbahçe, Başakşehir ilgilendi. Galatasaray ilgileniyor. Eyüpspor ilgileniyor; hatta onların resmî teklifi var" dedi.

Bu sezon 16 maça çıktı

30 Kasım 2005 doğumlu Efe Sarıkaya, Altay'da futbola başladı. İzmir temsilcisinin altyapısında yetişen genç oyuncu 2022'nin Nisan ayında profesyonel oldu. 17 yaşındaki genç stoper, bu sezon TFF 1. Lig'de 16 karşılaşmaya çıktı. Görev aldığı maçlarda skor katkısı sunamayan savunmacı, 2 mücadelede sarı kart gördü.

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(Ajansspor)