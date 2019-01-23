Altaylı Atakan’a Belçika’dan teklif

Altaylı kurmaylarla dirsek temasında olan Belçika temsilcisinin, İzmir ekibinden bonservis ücreti konusunda bilgi istediği kaydedildi.
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Altaylı kurmaylarla dirsek temasında olan Belçika temsilcisinin, İzmir ekibinden bonservis ücreti konusunda bilgi istediği kaydedildi.
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