Altay'ın genç yıldızı Eren Erdoğan, Bandırmaspor maçına damga vurdu. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin Bandırmaspor karşısında ilk 11'de şans verdiği 19 yaşındaki oyuncu ilk yarıda 2 gol atıp 1 asist yaptı. Eren Erdoğan'ın ikinci golü sezonun en güzel gollerinden biri oldu.





Eren Erdoğan, önce topu göğsüyle alıp ardından güzel bir vuruşla golü attı. Eren bu sezon 13 lig maçına çıkarken 3 gol atmayı başardı. Eren ilk kez 11'de oynadığı maçta kalitesi ortaya koydu

Eren Erdoğan'ın Bandırmaspor'a karşı 2.golü

Görüntüler: beIN Sports