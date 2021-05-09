Altay'ın yeni yıldızı Eren Erdoğan Bandırmaspor maçına damga vurdu
Altay'ın genç yıldızı Eren Erdoğan, Spor Toto 1.Lig normal sezonu son haftasına damga vurdu. Bandırmaspor maçının ilk yarısında 2 gol atıp 1 asist yapan 19 yaşındaki oyuncunun ikinci golü görülmeye değerdi
Altay'ın genç yıldızı Eren Erdoğan, Bandırmaspor maçına damga vurdu. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin Bandırmaspor karşısında ilk 11'de şans verdiği 19 yaşındaki oyuncu ilk yarıda 2 gol atıp 1 asist yaptı. Eren Erdoğan'ın ikinci golü sezonun en güzel gollerinden biri oldu.
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Eren Erdoğan, önce topu göğsüyle alıp ardından güzel bir vuruşla golü attı. Eren bu sezon 13 lig maçına çıkarken 3 gol atmayı başardı. Eren ilk kez 11'de oynadığı maçta kalitesi ortaya koydu
Eren Erdoğan'ın Bandırmaspor'a karşı 2.golü
Görüntüler: beIN Sports