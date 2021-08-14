Süper Lig 'in ilk haftasında adından en çok söz ettiren oyunculardan biri Altay'ın yeni transferi Bamba oldu. Kayserispor maçının ilk yarısında iki gole imza atan Fildişi Sahilli oyuncunun özellikle ikinci golü uzun süre hafızalardan çıkmayacak nitelikteydi. Sağ kanattan gelen topa hiç bekletmeden topukla sert vuran Daouda Bambai sıra dışı bir gol attı.

Son 3 yılda Norveç'in Brann formasını giyen ve 28 gole imza atan Bamba, Süper Lig'de ilk maçında iki gol attı. Altay'ın rekortmen golcüsü Paixao ise maça yedek kulübesinde başladı.

Görüntü: beIN Sports





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