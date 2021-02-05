Siyah-beyazlıların yarın deneyimli teknik adamla bir görüşme yapmayı planladığı ileri sürüldü. Kariyerinde 2016-17'de 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadığı Sivasspor dışında sadece Süper Lig'de çalışan Aybaba'nın Süper Lig hedefleyen İzmir ekibine gelebileceği belirtildi.

Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından olan Samet Aybaba, teknik adamlık kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor da dahil olmak üzere birçok Süper Lig takımında görev aldı.

DHA





İlgili Haberler Son dakika | Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi



