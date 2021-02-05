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Altay'ın yeni teknik direktör adayı Samet Aybaba

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Yücel İldiz'le yollarını ayırdıktan masaya oturduğu Hikmet Karaman'la son anda anlaşamadı. Siyah-Beyazlı ekipte bu kez tecrübeli teknik adam Samet Aybaba'nın ismi gündeme geldi.

05 Şubat 2021, Cuma 15:08 Son Güncelleme:
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Altay'ın yeni teknik direktör adayı Samet Aybaba

Siyah-beyazlıların yarın deneyimli teknik adamla bir görüşme yapmayı planladığı ileri sürüldü. Kariyerinde 2016-17'de 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadığı Sivasspor dışında sadece Süper Lig'de çalışan Aybaba'nın Süper Lig hedefleyen İzmir ekibine gelebileceği belirtildi.

Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından olan Samet Aybaba, teknik adamlık kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor da dahil olmak üzere birçok Süper Lig takımında görev aldı.

DHA


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