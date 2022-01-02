Sezonun ilk yarısında Panathinaikos formasıyla ligde 14 maçta görev alan Chatzigiovanis, 1 gol kaydetti. Siyah-beyazlı yönetimin transfer yasağını kaldırması halinde Yunan oyuncuyu kadroya dahil etmek için temaslarını sıklaştıracağı ifade edildi. İzmir temsilcisi, sözleşmesinde 1.5 milyon Euro'luk çıkış maddesi olan Chatzigiovanis'le imza aşamasına gelmiş ancak Panathinaikos'un oyuncuyu bırakmak istememesi nedeniyle transferi askıya almıştı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)