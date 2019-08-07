Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- 47'nci Folkart TSYD Ege Kupası'nda Altınordu'ya 1-0 yenilerek finale yükselemeyen Altay'ın tesellisi, sergilediği futbol oldu. Hazırlık maçında alınan skorları önemsemediklerini belirten sportif direktör Özden Töraydın, "Biz oyunsal anlamda istediğimizi aldık. Sezon başında olduğumuz için eksiklerimiz var. Oyunun büyük bölümünde topa hakim olan taraf bizdik. Takım halinde baskımız iyiydi. Hücumda biraz daha iyi olmalıyız. Pozisyona girdik ama daha yaratıcı olursak ligde hedeflediğimiz yere geliriz. Hücuma bir takviye daha yapacağız. Bu santrforda ve kanatlarda görev alabilen bir oyuncu olacak" dedi.

İlk 11'de sahaya çıkan stoper Cenk ve oyuna sonradan giren Eren'in altyapılarından yetiştiğini hatırlatan Özden Töraydın, "İki gencimizin performansları iyiydi. Nijeryalı genç oyuncumuz Alhassan da etkili oynadı. Altınordu bu ligin iyi takımlarından biri. Bu ligde her takım birbirini zorluyor. İyi konsantre olmazsan 3 puan alamazsın. İyi mücadele ve konsantrasyon şart. Bizim için önemli olan ligde evimizde oynayacağımız Ümraniyespor maçı" yorumunda bulundu. Şimdiye kadar dış transferde 7 takviye yapan Altay, bu oyuncularına lisans çıkarabilmek için gelecek hafta transfer yasağını kaldıracak.