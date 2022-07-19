Sözleşme kapsamında, Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Altay'ın bünyesinde görev yapan tüm profesyonel ve altyapı sporcu ile teknik heyetin sağlık hizmeti, Medicana International İzmir Hastanesi tarafından sağlanacak. Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Ulvi Ünal ve Altay Spor Kulübü Başkanı Ayhan Dündar imza törenine katıldı.

ULVİ ÜNAL: YENİDEN SÜPER LİG'DE GÖRMEK İSTİYORUZ

108 yıllık çınar Altay Spor Kulübü ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Ulvi Ünal, "Biz Medicana Sağlık Grubu olarak İzmir'deki tüm spor kulüpleriyle, en iyi bildiğimiz iş olan sağlık alanında iş birliği içerisinde olmayı amaçlıyoruz. Sporun olduğu her yerde Medicana var. Medicana, sporcunun ve spor yapmak isteyenlerin yanında olacaktır. Sayın Başkan'dan ve yönetim kurulu üyelerinden talebimiz de var. Seneye onları yeniden süper ligde görmek istiyoruz" dedi.

"BİR HAYALİM VAR"

İzmir'de 7 kulübe sağlık sponsorluğu desteği verdiklerinin altını çizen Ulvi Ünal, "Benim bir hayalim var. İzmir'in tüm güzide takımlarını bir araya getirebileceğimiz bir proje gerçekleştirmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl Karşıyaka ve Göztepeli kadın voleybolcuları meme kanserine karşı bir projede bir araya getirmiştik. Bu yıl tüm takımları bir araya getirebileceğimiz projeler üretiyoruz. İzmir takımlarının birlik olması açısından da bu tip projeleri çok önemsiyorum" şeklinde konuştu.

AYHAN DÜNDAR: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖNCÜ

Altay Spor Kulübü Başkanı Ayhan Dündar ise sağlık sektöründe öncülük eden Medicana Sağlık Grubu ile iş birliği yapmanın kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek, "İzmir'deki tüm spor kulüpleri için gösterdikleri hassasiyet takdire şayan bir durum. Umuyorum sporcularımız sakatlanmaz ve tedavi görmeleri gerekmez ama öyle bir şey olursa en iyi sağlık hizmetini alacaklarından kuşkum yok" dedi.

DHA