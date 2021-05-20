Altay’ın rövanş planı hazır

Altay’ın kritik rövanş maçında sahaya beraberlik yetmesine rağmen galibiyet hedefiyle çıkacağı ifade edildi. İlk maçta olduğu gibi erken gol ve goller bularak rakibin direncini kırmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, İstanbulspor’u kanat ataklarıyla vurmaya çalışacak. İlk randevuda rakip fileleri sarsan Paixao (2) ve Kappel’i yine en önemli gol silahları olarak hazırlayan teknik heyet, Regattin, Ziya, Erhan, Mossoro, Eren, Deniz Kadah ve Kazımcan gibi hücum oyuncularına da gol vuruşu çalışmaları yaptırıyor.



