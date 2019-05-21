Sözleşmeleri devam eden Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos, Portekizli forvet Marco Paixao, Cape Verdeli ön libero Helder Tavares, Hollandalı kanat oyuncusu Leandro Kappel ve Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila ile yola devam etme kararı alan siyah-beyazlıların, 6. yabancı arayışında ilk rotası 23 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında Polonya'da düzenlenecek U20 Dünya Kupası olacak. Altay oyuncu izleme birimi, 24 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek 20 yaş altı Dünya Kupası'nda genç yetenekleri mercek altına alacak. Yetenekli ve maliyeti uygun isimler not edilerek transfer listesine alınacak.