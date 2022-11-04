Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yenerek 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran ve düşme hattından kurtulan Altay yarın evinde Beyçimento Bandırmaspor'la kozlarını paylaşacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Mehmet Türkmen yönetecek. Maçın biletleri maraton ve misafir tribünü 35, numaralı 80, VIP A-C 500, VIP B 1000 TL'den satışa sunuldu.

Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı ön libero Ceyhun ve tedavisi süren forvet Deniz forma giyemeyecek. Ceyhun'un yokluğunda geçen hafta yedek soyunan Zeki'nin bu kez ilk 11'de görev alması bekleniyor. Ligde 11 maçta topladığı 11 puanla 15'inci sırada yer alan İzmir ekibi, 10 maçta 14 puan toplayan 11'inci basamaktaki rakibini yenerek galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Bandırmaspor ise 7 haftadır 3 puanı bir arada göremedi.