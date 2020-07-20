TFF 1. Lig'de son iki sezonun gol kralı Marco Paixao'yu kadrosunda bulunduran Altay, ligin en iyi forvetine sahip olmasına rağmen çok istediği Süper Lig hedefine yine ulaşamadı. Portekizli yıldız, İzmir temsilcisindeki ilk yılında 29 gol, ikinci yılında ise 22 gol atarak gol krallığı yarışında açık ara zirvede yer alırken, siyah-beyazlı takım bu süreçte Play-Off'a bile kalamadan sezonu noktaladı. İzmir temsilcisi 2018-19 sezonunu 10'uncu sırada, 2019-20'yi ise 7'nci basamakta tamamladı. Üst üste 3. Lig ve 2. Lig'de kupa kaldırdıktan sonra 2018'de 1. Lig'e dönen Altay, Süper Lig umutlarını gelecek sezona erteledi.

Altay yönetimi koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen 3 aylık arada Marco Paixao'nun sözleşmesini 2 yıl daha uzatarak Portekizli santrforu elinde tutmayı başardı. Altaylı taraftarların gönlünde taht kuran 35 yaşındaki usta krampon, ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği performansla alkış topladı. İzmir kulübünden yeni sezonda yıllık 400 bin Euro alacak Paixao, bu sezon 15 gol barajını aştıktan sonra 20 bin Euro, 20 gol barajını aştıktan sonra 30 bin Euro olmak üzere toplam 50 bin Euro ekstra bonus kazandı. Paixao, Altay formasıyla ligde 51, kupada 1 olmak üzere toplam 52 gol kaydetti.



