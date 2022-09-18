MENÜ

Altay'ın kozu Alsancak olacak

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk 3 maçını kaybettikten sonra 1 galibiyet, 2 beraberlik alarak 5 puan toplayan Altay, milli maç nedeniyle lige verilecek aradan sonra iç saha avantajını kullanarak çıkışını sürdürmeye çalışacak.

18 Eylül 2022, Pazar 12:18 Son Güncelleme:
- A +
Altay'ın kozu Alsancak olacak

İzmir temsilcisi, aranın ardından oynayacağı 4 karşılaşmanın 3'üne taraftarının önünde çıkacak. Bu periyotta 12'nci adama büyük iş düşecek.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda üst üste Eyüpspor ve Çaykur Rizespor 'la kozlarını paylaşacak siyah-beyazlılar, 9'uncu haftada Manisa FK'ya konuk olduktan sonra Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. İzmir'de oynadığı son müsabakada Bodrumspor'u 2-0 mağlup ederek taraftarının yüzünü güldüren Altay, fikstür avantajını iyi kullanarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...