Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren genç futbolcu Kazımcan'ın forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 50, numaralı 20, maraton 10 ve kale arkası 5 TL olarak belirlendi. Taraftarın alınan kötü sonuçların ardından destek çıktığı teknik direktör Mustafa Denizli, yeni bir sayfa açmak istediklerini ve sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

Altay'la Trabzonspor en son 2002-2003 sezonunda Süper Lig 'de karşı karşıya geldi. Altay'ın küme düştüğü o sezon Süper Lig'de son kez kozlarını paylaşan iki ekip şu ana kadar 50 lig maçına çıktı. Bu maçlarda Altay'ın 10, Trabzonspor'un 28 galibiyeti bulunurken, 12 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Altay'ın 46 gol attığı bu mücadelelerde Trabzonspor ise 83 kez fileleri havalandırdı. İzmir'deki 25 müsabakada ise Altay 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. İzmir temsilcisi bu müsabakalarda 31 gol kaydederken, bordo-mavili takım ise 42 kez fileleri sarstı. Trabzonspor rakibine karşı en farklı galibiyeti 1980-1981 sezonunda Trabzon'da 4-0'lık skorla alırken, Altay da bordo-mavilileri 1998-1999'da deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.

DHA