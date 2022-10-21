Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Furkan Aksuoğlu yönetecek. Maçın bilet fiyatları maraton ve misafir tribün 35, numaralı 80, VIP A-C 500, VIP B 1000 TL olarak belirlendi. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Deniz, Zeki, Eren ve Özgür forma giyemeyecek. İyileşen Tolga'nın oynaması bekleniyor. Ligde 7 puanla 16'ncı sırada yer alan Altay, 9 puanla 12'nci basamaktaki rakibini yenerek moral bulmak istiyor. Siyah-beyazlı ekip hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Efeler 09 SFK'ya elenmişti.

DHA