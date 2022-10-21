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Altay'ın konuğu Erzurumspor

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Manisa FK ile 1-1 berabere kalınca galibiyet özlemi 4 maça yükselen ve düşme hattından kurtulamayan Altay, yarın 10'uncu haftada evinde Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek.

21 Ekim 2022, Cuma 11:08 Son Güncelleme:
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Altay'ın konuğu Erzurumspor

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Furkan Aksuoğlu yönetecek. Maçın bilet fiyatları maraton ve misafir tribün 35, numaralı 80, VIP A-C 500, VIP B 1000 TL olarak belirlendi. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Deniz, Zeki, Eren ve Özgür forma giyemeyecek. İyileşen Tolga'nın oynaması bekleniyor. Ligde 7 puanla 16'ncı sırada yer alan Altay, 9 puanla 12'nci basamaktaki rakibini yenerek moral bulmak istiyor. Siyah-beyazlı ekip hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Efeler 09 SFK'ya elenmişti.

DHA

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