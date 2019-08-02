Altay’ın kefili Yanal!

Real Madrid maçındaki performansıyla büyük beğeni toplayan kaleci Altay Bayındır’ın transferinde Teknik Direktör Ersun Yanal’ın payı çok büyük..

Yönetimin oyuncunun transferini pahalı bulduğu dönemlerde Yanal’ın hem Başkan Ali Koç hem de Sportif Direktör Comolli ile yaptığı görüşmelerde Altay’ın maliyetinin yetenek ve potansiyeline göre çok uygun olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

Yanal bu çapta bir kaleciyi bir daha benzer bir bonservisle almanın zor olduğundan bahsetti. Adeta bu transfere kefil olan tecrübeli hocanın ısrarı sonrası yönetim de 1.5 milyon euroyu ödemeyi kabul etti.

Başkanı aradı

Transferin sıkıntıya girdiği dönemler de oldu. Özellikle Galatasaray’ın futbolcuyu istemesi sonrası devreye giren Yanal, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile telefonda görüştü. Kendisi de Ankaragücü tarihinde önemli bir isim olan ve kulüp içinde etkisi bulunan Yanal’ın bu hamlesi transferin sarı-lacivertli takım lehine sonuçlanmasında belirleyici rol oynadı.

Deneyimli teknik adam genç file bekçisi ile ilgili övgü dolu sözler kullandı. Kalecilik yeteneklerinin yanısıra liderlik özelliğinden bahseden Yanal, “Ankaragücü’nde yıllarca çalıştım. Öyle büyük ve güçlü bir kulüpte bu kadar erken yaşta kaptanlığı herkese vermezler” diyerek Altay’ın farklı bir karakter olduğunu vurguladı.

Mecbur kaldılar

Mali açıdan zor günler geçiren Ankaragücü ise mecbur olduğu için kalecisini sattı. Aslında durum biraz daha iyi olsaydı Başkent ekibi gelecek sezonlarda kalecisini çift haneli rakamlara yollayabileceğine inanıyordu. Ancak mali darboğaz sebebiyle bu plan gerçekleşemedi.

Kaleyi kaptı

Teknik Direktör Ersun Yanal, sezona Altay ile başlayacak. Deneyimli çalıştırıcı takımın birinci kalecisi olarak genç file bekçisini belirledi. Aslında Yanal bu planı çok önce yapmıştı ve futbolcunun bunu göstermesini bekliyordu. Real Madrid maçıyla genç file bekçisi kaleyi devraldı.

2. Elmas olabilir

Sarı-lacivertli kulüp, kaleci Altay’ın gelişimi bu şekilde devam ettiği sürece ilerleyen dönemde genç futbolcuyu Eljif Elmas’ta olduğu gibi çok yüksek rakamlara Avrupa’ya satabilir. Zaten futbolcunun alınmasındaki temel etkenlerden biri de gelecekte kulübe para kazandırma potansiyeliydi.

İdolü De Gea ile Buffon!

Genç kalecinin idol olarak gördüğü iki isim var. Bu isimlerden biri Juventus’un efsane kalecisi Buffon diğeri Manchester’ın İspanyol file bekçisi De Gea. Bu iki yıldızın maçlarını ayrıca takip ediyor. Canlı izleyemediği maçları daha sonra seyredip bu iki file bekçisinin özelliklerini kapmaya çalışıyor. Bir anlamda tarzını bu iki kalecinin bir sentezine benzetiyor.

(Milliyet)