Altay’ın kaptanı İbrahim Öztürk, gençlere taş çıkardı

Altay'ın transfer yasağı yüzünden bu yıl antrenörlükten 3 sene sonra sahalara dönen 15 Mayıs 1981 doğumlu takım arkadaşı Murat Uluç'la birlikte profesyonel liglerin en yaşlı oyuncusu olan 27 Haziran 1981 doğumlu İbrahim, performansıyla büyük alkış aldı.

Kariyerinin başında vitrine çıktığı kulübüne 2017 yılında dönerek son 6 sezondur yine siyah-beyazlı formayı terleten ve ilerlemiş yaşına rağmen büyük mücadele örneği gösteren İbrahim, bu sezon da farkını ortaya koydu. Liglerin gol atan en yaşlı oyuncusu unvanını alan kaptan İbrahim, takımın yine bankosu olup son Boluspor karşılaşmasında da hem savunmada, hem de hücumda göz doldurdu.

41 YAŞINDA 3 GOL

Olaylı geçen Göztepe derbisinde kaleci Ozan Evrim’e saldıran taraftara yaptığı müdahale ile olası bir ağır yaralanmayı engelleyen İbrahim, Boluspor müsabakasında takımının 3’üncü golüne de imza atarak galibiyette rol oynadı. İbrahim Öztürk, bu sezon 1’inci Lig’de tamamı ilk 11'de 16 maça çıkıp 1337 dakika sahada kaldı. Kaptan İbrahim, savunmada görev yapmasına rağmen 16 karşılaşmada 3 kez de fileleri sarsarak hücuma büyük destek verdi.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)