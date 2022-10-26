Zeki'nin sakatlanmasının ardından orta sahada görev yapmaya başlayan tecrübeli futbolcu son olarak İzmir'de 1-1 sona eren Erzurumspor maçında Paixao'ya yaptığı asistle alkış topladı.

Arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor ve Manisa FK müsabakalarında görev yapamayan Tolga, formasına kavuştuğu Erzurumspor randevusunu tamamlayamadı. Sağlık ekibi, 33 yaşındaki gurbetçi futbolcuyu Sakaryaspor deplasmanına yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. İzmir ekibinde sakatlıktan çıkan Zeki, Eren ve Özgür'ün durumları da belirsiz.

DHA