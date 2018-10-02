Ligde 7'de 7 yaparak şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu gösteren Ankara temsilcisini yenip hem çıkışa geçmek hem de rakibinin namağlup unvanına son vermek isteyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Alper Avcı kara bulutları dağıtacaklarını söyledi.

Yeniden çıkışa geçmek istediklerini belirten genç teknik adam, "2-1 kaybettiğimiz Balıkesirspor karşılaşmasında istediğimiz oyunu sergileyememiştik. Hak ettiğimiz bir yenilgi almıştık. Ancak ben oyuncularımın kalitesine inanıyorum. Gençlerbirliği'nin gücü ortada. Biz de taraftarımızın desteği ile en iyi şekilde mücadelemizi ortaya koyacağız" yorumunu yaptı.

Altay, 7 haftayı 9 puanla 7'nci sırada tamamladı.

DHA



