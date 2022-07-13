Geçen sezon kiralık olarak Belçika'da OH Leuven'de oynayan 21 yaşındaki savunmacı, Türkiye'nin UEFA Uluslar C Ligi'nde Litvanya'yı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk kez A Milli Takım formasını terletmişti.

Fransa temsilcisine dönerek hazırlık maçlarına çıkan Cenk'in ismi son dönemde İtalya Serie A ekibi Hellas Verona ve Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor 'la anılırken, Lyon'un genç savunmacıyı satması halinde yapılan anlaşma gereği Altay da bu transferden yüzde 10 pay alacak. Cenk'i Lyon'a 1.5 milyon Euro'ya satan siyah-beyazlılar, piyasa değeri nisan ayında 2 milyon Euro olarak gösterilen eski oyuncusu transfer olursa en az 200 bin Euro daha gelir elde edecek.

DHA