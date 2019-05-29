Altay’ın gözü Alihan’da

Spor Toto 1. Lig’de Play-Off amacına ulaşamayan Altay’da transfer için kollar sıvandı. Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar, defansa takviye yapmak için çalışmalara başladı. Ulaş Zengin’in Süper Lig takımları tarafından takip edilmesi, sözleşmesi sona eren Gençer ile henüz anlaşılamaması sebebiyle ilk takviyeyi defansın ortasına yapma kararı alan siyah-beyazlılar MKE Ankaragücü’nün tecrübeli stoperi Alihan’ı listesine aldı. Başkent temsilcisiyle sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki oyuncuya bonservis bedeli ödenmeyecek.

Altay’ı yakından tanıyor

Fenerbahçe altyapısından yetişen deneyimli futbolcu, çeşitli kulüplerde forma giydikten sonra 2013/2014 sezonunda Altay’ın yolunu tuttu. O dönem TFF 2. Lig’de mücadele eden İzmir temsilcisinde 26 lig maçına çıkan Kubalas, sezon sonunda takımdan ayrıldı. Başarılı stoper, asıl çıkışı ise MKE Ankaragücü’nde gerçekleştirdi. 2016/2017 sezonunda geldiği Başkent temsilcisiyle 3. sezonunu geride bırakan Alihan, üst üste 2 kez şampiyonluk yaşayan kadronun değişmezleri arasında yer aldı. Alihan Kubalas, MKE Ankaragücü formasıyla 16’sı Spor Toto Süper Lig olmak üzere 67 lig maçında forma giyerek istikrarlı bir görüntü çizdi.

İHA