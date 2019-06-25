Son olarak Gençlerbirliği forması giyip Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan iki oyuncunun Başkent ekibiyle resmen yollarını ayırdığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların boşa çıkan sağ kanat Ahmet İlhan ve orta saha Bekir'le görüşmelere başladığı ve iki futbolcunun yönetime olumlu cevap verdikleri vurgulandı. Daha önce de ikili için nabız yoklayan Altay'ın transfer yasağını aşar aşmaz futbolculara resmi sözleşme imzalatacağı kaydedildi.

Futbolculuk kariyerine Bozüyükspor'da başlayan 31 yaşındaki Ahmet İlhan, Manisaspor, Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği formalarını terletti. Geçen sezon Gençlerbirliği'nde 21 lig maçına çıkan deneyimli oyuncu 2 kez ağları sarstı. Bucaspor'da yetişen 31 yaşındaki Bekir ise Manisaspor, Bursaspor ve Adanaspor'da da top koşturdu. Gençlerbirliği'nde 27 maçta sahne alan tecrübeli orta saha 4 kez ağları havalandırdı. Kaleci arayışlarını da sürdüren İzmir ekibi Menemenspor'dan ayrılan Necati Yılmaz ve Gazişehirli Günay Güvenç'le temas halinde.

DHA