Bonservisi Konyaspor'da olan 24 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağlandı. Konyaspor'un Abdulkerim'i Altay'a 1 yıllığına kiralayacağı ifade edildi. Karagümrük'le anlaşamayan ve yarın İzmir'e gelmesi beklenen Abdulkerim sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlılara imza atacak.

Konyaspor'da futbola başlayan Abdulkerim Bardakçı, Konya Anadolu Selçukspor, Adana Demirspor ve Samsunspor'da da oynadı. Geçen sezon Denizlispor'a kiralanan oyuncu 32 lig maçında forma giyerek istikrarlı bir görüntü çizdi. Denizlispor'la şampiyonluk sevinci yaşayan Abdulkerim, 2 de gol attı. Abdulkerim transferini bitirmesi an meselesi olan Altay, bir de sağ kanat oyuncusu alacak.

DHA