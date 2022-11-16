Ligde ilk asistini 4'üncü haftada Adanaspor deplasmanında İbrahim Öztürk'e yapan Eren, son haftalarda form grafiğini yükseltti.

Son 3 haftada üst üste Sakaryaspor (D) ve Bandırmaspor müsabakalarında Paixao'ya asist yapan 21 yaşındaki futbolcu, son olarak ikinci yarısında oyuna girdiği Altınordu derbisinde 68'inci dakikada takımına penaltı kazandırdı.

Paixao'nun penaltıyı gole çevirdiği 2-0'lık derbi zaferinde Eren de galibiyete katkıda bulundu. Henüz gol sevinci yaşamayan genç futbolcu toplamda 3 asist yapıp, takımına 1 de penaltı kazandırdı.

DHA