Altay yönetiminin koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada sözleşmesini 2 yıl uzattığı Marco Paixao, gollerine devam ederek taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin alkışını topladı. Geçen sezon 29 gol attığı ligde bu sezon 19 gole ulaşan Portekizli yıldız, bir gol daha atması halinde sözleşmesinde yazan özel madde nedeniyle 30 bin euro bonus elde edecek.

Gol krallığı yarışında yine zirvede yer alan ve son 9 maçın 7'sinde gol sevinci yaşayan Paixao, bu periyotta Boluspor, Adanaspor (3), Bursaspor, Altınordu, Hatayspor (2), Fatih Karagümrük ve Akhisarspor (2) filelerini toplam 11 kez sarstı.