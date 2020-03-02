Altay'ın Portekizli gol makinası Marco Paixao, son haftalarda attığı gollerle alkış toplarken, dün oynanan Altınordu derbisinde kale çizgisinden çıkardığı bir topla rakibin gol bulmasını önleyerek taraftarların gönlünde taht kurdu.

Maçın 14’üncü dakikasında Altınordulu Ravil'in kafa vuruşunda kaleye giden topu son anda röveşatayla çıkaran usta golcü, takımına sadece hücumda değil, savunmada da katkı sağladı.

Derbide galibiyet golüne imza atan Paixao, son 3 haftada Adanaspor (3), Bursaspor ve Altınordu filelerini sarsarak 14 golle gol krallığı yarışında zirveyi kaptırmadı.