Altyapı oyuncularıyla mücadele eden ve Altay maçını kazanamaması halinde küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşecek Karabük ekibi karşısında İzmir temsilcisi tedbiri elden bırakmayacak.

Sol bek Özgür ve stoper Gençer'in cezalı olduğu, sakatlıktan çıkan ön libero Merter'in riske edilmeyeceği randevuda teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın ideal ilk 11'i sahaya sürmesi bekleniyor. Kurmaylar takıma, "Karabükspor maçı kolay geçmeyecek. Genç bir takım. Ekstra motive olmazsak zorlanırız. Aynı ciddiyet ve disiplinle oynayacağız. Erken gol bularak dirençlerini kırmamız gerekiyor" uyarısında bulundu.

DHA



