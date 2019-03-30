Spor Toto 1'inci Lig'de çarşamba günü Play-Off yolunda lider Denizlispor'la deplasmanda kader maçlarından birini oynayacak Altay, rakibine karşı son 5 müsabakada kötü sonuçlar elde etti. Bu periyotta Denizlispor'a 4 kez yenilen siyah-beyazlılar, sadece 1 defa sahadan beraberlikle ayrılabildi. Denizlispor'a karşı son zaferini 2002-2003 sezonunda Süper Lig'de Alsancak Stadı'nda 3-1'lik skorla elde eden Altay, bir daha resmi karşılaşmalarda galibiyet yüzü göremedi. Altay son beraberliğini de yine 2002-2003 sezonunda 1-1'lik skorla aldı.

İki takım 2005-2006'da Türkiye Kupası'nda karşılaşırken, Denizlispor rakibini 2-0 yenerek tur atladı. Altay ve Denizlispor'un yolları bu kez 2010-2011'de 1'inci Lig'de kesişti. Altay, Denizlispor'a deplasmanda 4-1, İzmir'de ise 2-0 yenilmekten kurtulamadı. Bu sezonun ilk yarısında İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan maçı yine Denizlispor kazandı. Altay, golcüsü Paixao ile öne geçmesine rağmen Denizlispor, Alperen, Burak Çalık ve Tahacan'ın golleriyle 3 puana uzandı. Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, milli arayı en iyi şekilde değerlindirdiklerini belirterek, "Kolay olmayacak ama istediğimizi alacağımıza inanıyorum" dedi.



