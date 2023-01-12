Dünya devi Real Madrid önünde müsabakaya ilk 11'de başlayan Cenk, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada 120 dakika oyunda kalıp hatasıza yakın futboluyla alkış topladı. Valencia, rakibine seri penaltı vuruşları sonucu 5-4 mağlup olarak elenirken, milli futbolcu hem Altaylı hem de Türk futbol severlerin göğsünü kabarttı.

Altyapısından yetiştiği Altay'dan 2020-2021 sezonunda Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a 1.5 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olan Cenk, geçen sezon kiralık olarak Belçika'da Oud-Heverlee Leuven'de oynadı. Bu sezon başında Lyon'un Valencia'ya kiraladığı 22 yaşındaki savunmacı, sezon bitiminde Fransız ekibine geri dönecek. Valencia'nın 5 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanıp Cenk'i kadrosuna katması durumunda Altay bu transfer ücretinden yüzde 10 pay elde edecek. A Milli Takım 'da da görev yapan 1.90 boyundaki sol stoper bu durumda Altay'a 500 bin Euro daha kazandıracak.

DHA