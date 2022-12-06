Altay’ın bileği bükülmüyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, son 7 maçtır kaybetmiyor. Erzurum FK, Manisa FK ve Bandırmaspor müsabakalarından beraberlikle elde eden siyah-beyazılar; Sakaryaspor, Altınordu, Gençlerbirliği ve Boluspor karşılaşmalarından da galibiyet alan taraf oldu.

Böylece Altay, son 7 maçında yenilgi yüzü görmezken, rakip kalelere de 13 gol kaydedip kalesinde de 5 gol gördü. İzmir temsilcisi 1 maç eksiğine rağmen 21 puanla 11. sırada yer alıyor. Altay, devre arasına girilirken oynayacağı Denizlispor ve Tuzlaspor maçlarını da deplasmanda oynayacak. Siyah-beyazlı camia, en iyi sonuçlarla lige ara vermek için büyük bir çaba sarf ediyor. (İHA)