Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -
SPOR Toto 1. Lig'de yeni sezonda şampiyonluk yarışı vermeyi hedefleyen Altay, geçen sezon devre arasında talip olduğu Gazişehir Gaziantepli sağ kanat oyuncusu Kenan Özer'i yeniden gündemine aldı.
Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Kenan, Ankaragücü'nden ayrılarak Gaziantep ekibiyle anlaşmıştı. Gazişehir Gaziantep'le Play-Off'tan Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan tecrübeli futbolcunun kulübünden ayrılması halinde İzmir ekibi transfer için devreye girmeyi planlıyor. Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın 32 yaşındaki futbolcuyu takımında görmek istediği ifade edildi.