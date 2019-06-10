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Altay'ın aklı Kenan'da kaldı

Altay'ın aklı Kenan'da kaldı

10 Haziran 2019, Pazartesi 13:26
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Altay'ın aklı Kenan'da kaldı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - 

SPOR Toto 1. Lig'de yeni sezonda şampiyonluk yarışı vermeyi hedefleyen Altay, geçen sezon devre arasında talip olduğu Gazişehir Gaziantepli sağ kanat oyuncusu Kenan Özer'i yeniden gündemine aldı.
Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Kenan, Ankaragücü'nden ayrılarak Gaziantep ekibiyle anlaşmıştı. Gazişehir Gaziantep'le Play-Off'tan Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan tecrübeli futbolcunun kulübünden ayrılması halinde İzmir ekibi transfer için devreye girmeyi planlıyor. Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın 32 yaşındaki futbolcuyu takımında görmek istediği ifade edildi.

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