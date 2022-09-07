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Altay'ın acı günü

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'ın eski başkanlarından Mehmet Erdoğan, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle 60 yaşında hayata gözlerini yumdu.

07 Eylül 2022, Çarşamba 12:02 Son Güncelleme:
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Altay'ın acı günü

Siyah-beyazlı kulüpte 2005-2007 yılları arasında iki dönem başkanlık görevini üstlenen Mehmet Erdoğan, uzun süredir verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Hastalığının ağır dönemlerinde bile Altay'a olan sevgisi nedeniyle koltuk değnekleriyle kulübün kongrelerine katılıp oy vererek camianın gönlünde taht kuran Erdoğan, altyapıya ve amatör branşlara önem veren yöneticiliğiyle tanınıyordu. Merhumun cenazesi bugün Gültepe Osman Paşa Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

DHA

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